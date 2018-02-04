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Mikro İHA'lar Afrin'de devreye sokulacak!

Zeytin Dalı harekâtı dün iki haftayı geri bırakırken, kara birliklerinin ilerleyişi devam etti . Özel Kuvvetler, Afrin sokaklarında teröristlerin tuzaklarına karşı ve saklandıkları yerleri bulmak için ‘mikro insansız hava araçlarını da (İHA)’ kullanacak.

04 Şubat 2018 Pazar 07:45
Mikro İHA'lar Afrin'de devreye sokulacak!

Sınır hattına giden güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Birliklerin morali çok iyi. Bülbül Dağı ve Darmık Dağı’nın ele geçirilmeleri çok önemli. Şimdi hedefin Bülbül ve Darmık dağları arasındaki yolu birleştirmek olduğunu düşünüyorum, iki dağ arasındaki çataklar temizlenecek. Bunun çift yönlü etkisi olur. Hem Afrin’e iniş yolu rahatlamış olur hem de bu bölgelerden Amanoslara sızma yolu kapanır” açıklaması yaptı.

MESKÛN MAHAL OPERASYONU HAZIRLIĞI

Bordo Bereli ve Özel Harekât’ın Afrin’de meskûn mahal operasyonları için hazırlıkları da sürüyor. Afrin kent merkezindeki yerleşim alanlarında teröristlere karşı ‘Kirpi’, ‘Kobra 1’, ‘Kobra 2’ ve ‘Ejder’ gibi zırhlı, silahlı araçlar da kullanılacağı için bu araçların da bölgeye sevkıyatına hız verildi.

MİKRO İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

Özel Kuvvetler, Afrin sokaklarında teröristlerin tuzaklarına karşı ve saklandıkları yerleri bulmak için ‘mikro insansız hava araçlarını da (İHA)’ kullanacak. Uzunluğu 10, genişliği 2.5 santimetre, ağırlığı 18 gram olan ‘mikro İHA’nın 3 kamerası var. Kameralardan biri normal görüntüde yüksek kalite sağlarken, bir diğeri termal, üçüncüsü ise gece görüş sistemine sahip. Radarlar tarafından fark edilmeyen, sesi duyulmayan 1.6 kilometre menzile sahip ‘Mikro İHA’ 25 dakika havada kalabiliyor.

899 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK, bir bilgilendirme notu yayımlayarak, Zeytin Dalı Harekatı’nda toplam 899 teröristin öldürüldüğünü ve uçakların 538 hedefi imha ettiğini açıkladı. (Hürriyet)

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 07:45
  1. Afrin
  2. ABD
  3. mikro insansız hava aracı

YORUM YAZ

  • EceEce14 dk önce
    Biri beni aydınlatabilir mi? Asker’mi girecek afrine yoksa bordo bereli be pöh’mü??
  • babayigitbabayigit50 dk önce
    Adamlar tanklarımızı patlatıyor onun üzerinde dün şehidimiz var birde şerefsizler videoya kaydedip herkese seyrettiriyor , siz hala abuk sabuk silahımız var haberi yapıyorsunuz.arkadas daha tanklarımız 1980 den kalma teknolojisi var koruma sistemi bile yok 5 bin dolarlık kafes bile yok ...merak ediyor insan haliyle su 24 saat ucan ihalar sihalar nerede onlarıda mı fetöcüler kontrol ediyor???
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