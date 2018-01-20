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Afrin'deki teröristler için şimdiden ağıt yakmaya başladılar

Türkiye'nin, terör üssü haline gelen Afrin'i temizlemek için hazırlandığı operasyonun kimleri rahatsız ettiği tek tek gün yüzüne çıkıyor. Alman basını, terör örgütü PKK ve uzantıları için şimdiden ağıt yakmaya başladı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:41
Afrin'deki teröristler için şimdiden ağıt yakmaya başladılar

Türkiye’nin Afrin operasyonu Alman basınındaki yorum köşelerinde geniş yer buldu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul, Türk hükümetinin Suriye'ye asker gönderme konusunda ölçülü hareket etmesini umduklarını söyleyerek Afrin'e düzenlenen operasyondan rahatsız olduklarını dile getirmişti.

Alman basını da teröristler için ağıt yakmaya şimdiden başladı. Berliner Morgenpost gazetesi, Afrin'e olası bir askeri harekat karşısında Batı'nın PKK'lı teröristleri yalnız bıraktığı görüşünü savundu.

"NE KADAR ACI BİR TECRÜBE"

Haberde, "Ankara için bu harekat YPG'yi hedef alan bir terörle mücadele operasyonu. Ancak YPG, DEAŞ'a karşı mücadelede Batı'nın en sıkı partneri. Türkiye'nin ABD'nin PKK müttefiklerine karşı saldırıları aynı zamanda gücendirici bir meydan okuma anlamı da taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırı tehdidini defalarca tekrarlamış, ancak Washington bu tehditleri ciddiye almamıştı. Bu bir hataydı. Görünen o ki teröristler Irak'taki gibi Suriye'de de Batılı partnerleri tarafından yüz üstü bırakıldı. Demek ki demokratların güvenirliğine inanmak tehlikeli bir iş. Ne kadar acı bir tecrübe.” ifadelerine yer verildi. 

"APTAL YERİNE KONAN YİNE PKK OLDU"

Süddeutsche Zeitung'da yayınlanan "İhanete uğradılar" başlıklı yorumda ise özetle şu görüşlere yer veriliyor: "Ortadoğu siyasetinde her şey olabilir. Ama değişmeyen şey, sonunda aptal yerine konanın PKK'lıların olmasıdır. Bu kaide son olarak Irak'ta tekerrür etti. Musul'da DEAŞ'ı yenen PKK, uluslararası toplum tarafından ödüllendirileceklerinden emindi. Hesap tutmadı. Beceriksizce düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından Bağdat ile çıkan kavgada yalnız kaldılar ve kaybettiler. Suriye'deki teröristlerin durumu da farklı değil... Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerin kantonu Afrin'e operasyon düzenletirse, bunun nedeni bu küçük bölgenin kendisini askeri açıdan tehdit etmesi değil. Oradaki teröristlerin özerk yönetimi, Türkiye‘de cezaevinde yatmakta olan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın görüşleri üzerine kurulu olduğu için Erdoğan‘ı siyasi ve sembolik anlamı açısından rahatsız ediyor. ABD ile Rusya'nın sadece adet yerini bulsun diye homurdanacaklarını, ama Erdoğan'a zorluk çıkarmayacaklarını o da biliyor. Zira her iki büyük gücün de ona ihtiyacı var; birinin NATO müttefiki olarak, diğerinin de Suriye'deki kaosu belki bir gün düzene sokabilmek için. Sonuçta aptal yerine konan yine PKK oldu."

Allgemeine Zeitung gazetesi ise Türkiye'nin operasyon tehdidinde Trump yönetiminin zafiyetinin rol oynadığı görüşünde.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 13:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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