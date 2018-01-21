Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin'deki terörist sayısı açıklandı!

Başbakan Binali Yıldırım, ‘Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Harekat çok seri şekilde yapılacak" dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 12:47
Afrin'deki terörist sayısı açıklandı!

Afrin’deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur” dedi. Harekatın 4 safhada yapılacağını ve 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını belirten Başbakan Yıldırım, Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu ifade etti.

Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu anlatan Başbakan, bölgenin yerleşik tüm terör örgütlerinden temizleneceğini, bu konuda kararlılığın tam olduğunu anlattı. Harekatın Münbiç’le devam edip etmeyeceği konusunda yorum yapmayan Başbakan, “ABD’nin bir sözü var, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:47
  1. Afrin
  2. Başbakan Binali Yıldırım
  • GurbetciGurbetci11 dk önce
    Ne zaman tuttuki søzunu simdi tutsun Abd køpegi.
  • GurbetciGurbetci11 dk önce
    Ne zaman tuttuki søzunu simdi tutsun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
  1. Çanakkale'de traktör devrildi: 1 ölü,..
  2. TÜMSİAD'dan 'Zeytin Dalı Harekâtı'..
  3. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 'Afrin'..
  4. Dünya basını harekatı böyle gördü!
  5. Başbakandan kritik açıklama: Sınır..
  6. Roketlerin oluşturduğu tahribat gün..
  7. Hatay Valiliği'nden bomba çağrı: Ev ve..
  8. ÖSO birlikleri bakın neden sarı bant..
  9. Rıza Çalımbay'dan sürpriz ilk 11!
  10. Sarhoş doktordan skandal tehdit: Bir..
  11. Yıldız oyuncu Galatasaray'ın teklifini..
  12. Afrin operasyonundaki kahramanlar..
  13. İspanyol devi Trabzonspor'un yıldızı..
  14. Devlet Bahçeli: Hükümet yalnız değildir
  15. Başbakan açıkladı: Operasyondan sonra..
  16. Afrin'deki terörist sayısı açıklandı!
  17. YPG'li teröristler köylere kaçıyor!
  18. Afrin operasyonu için kim ne dedi
  19. Fatih Terim ayrılacak mı?
  20. Takviye F-16'lar gönderildi! Alarm..
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay