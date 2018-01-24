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Afrin'deki terör ittifakında sakal ayrıntısı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na dair önemli bir detay paylaştı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:02
Afrin'deki terör ittifakında sakal ayrıntısı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

TIRAŞ OLMUŞ DAEŞ'Lİ TERÖRİSTLER PKK SAFLARINDA

TRT Haber'de DEAŞ ile PYD'nin Rakka'da anlaştıklarını savunan Ünal, şunları söyledi: "Peki bu DEAŞ'lı militanlar Rakka'dan çıktılar, peki bunlar nereye gittiler? Nerede karşımıza çıkacaklar? Şimdi gelen haberlere baktığımızda özellikle Afrin'de PYD saflarında tıraş olmuş PYD'li kılığında karşımıza çıkıyor. Ellerindeki bazı DEAŞ'lıları Türkiye'ye karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktıkları haberleri geliyor. Terör ile terör temizlenmez. Musul'da bir şey gördük, DEAŞ Musul'da yaklaşık 460 milyon dolara el koydu. DEAŞ Musul'a girdi, ABD'nin Irak ordusuna yeni verdiği silahları, Irak ordusu bıraktı ve Musul'dan çekildi. Bir anda merkezi Musul olan bir terör devleti çıktı karşımıza." Ünal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

KALPLERİNE HANÇERİ SAPLADIK

"Bütün dünya yeni bir durumla, yeni nesil bir terör biçimiyle tanıştı. Şimdi, sınır güvenlik birimi, iç güvenlik birimi gibi ifadelerle Suriye içerisinde adeta Musul'da olduğu gibi bir terör yapılanmasına, daha da özelde bir PKK devleti yapılanmasına doğru gidildiği net bir şekilde görüldü. O yüzden Türkiye ne yaptı? Türkiye, çok doğru bir şekilde Fırat Kalkanı Harekatı'yla o yapının kalbine bir hançer gibi girdi, El- Bab'a kadar."
 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:02
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