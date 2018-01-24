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Afrin'deki sivil görünümlü kadın teröristler

Afrin'de teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri talimatı verildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
Afrin'deki sivil görünümlü kadın teröristler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristleri temizlemek için başlattığı operasyonda 268 PKK'lı terörist öldürüldü.

Beş günlük operasyon sürecinde büyük kayıp veren teröristlerin son oyunu ise "Siviller öldürülüyor" oldu.

"ÇOCUK VE KADINLARI KULLANIYORLAR"

TSK'dan bu konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir." denildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:00
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