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Afrin'deki operasyonda bilinmeyen ayrıntı

Türkiye sınırında 630 kilometrelik koridoru kontrol eden terör örgütü PKK’ya yönelik temizlik ve silme harekâtı Afrin sonrası Münbiç ve Tel Abyad’la devam edecek.

19 Ocak 2018 Cuma 08:06
Afrin'deki operasyonda bilinmeyen ayrıntı

Mare, Çobanbey, Bab, Cerablus, Azez ve Savran’a Tel Abyad, Münbiç, Tel Rıfat, Ayn Dakne, Minnığ ve Afrin’in de eklenmesiyle 20 bin kilometrekarelik alan terörden temizlenerek güvenli bölge statüsü kazanacak. Yeni Şafak’a bilgi veren güvenlik kaynakları, terör hattının temizlenmesi konusunda tüm planların hazır olduğunu, Nisan 2018’e kadar harekatların tamamlanmasının beklendiğini belirtiyor. Türkiye tarafından tesis edilecek güvenli bölge, milyonlarca Suriyelinin de yeniden evlerine dönmesi anlamına geliyor. Türkiye’nin Afrin’le eşzamanlı yürütmesi beklenen Münbiç harekatı ile terör unsurları hem bu kentten hem de Tışrin Barajı bölgesinden atılacak.

PKK, ARAPLARIN SİLAHLARINI TOPLUYOR

Artan terör tehdidinden dolayı 2015 yılı şubat ayında Münbiç-Karakozak’taki türbeden Türkiye sınırındaki Eşme köyüne taşınan Süleyman Şah’ın naaşı da aynı operasyon kapsamında yeniden eski yerine nakledilecek. Gelişmelerden ötürü büyük panik yaşayan terör örgütü PKK, TSK’nın operasyonları sırasında taraf değiştirmelerinden endişelendikleri Arap militanların silahlarını topluyor. Başta Tel Abyad ve Münbiç olmak üzere birçok ilçede Arapları silahsızlandıran PKK, “Silah ve pikaplarınız ikinci bir emre kadar askeri meclislerde muhafaza edilecek” açıklaması yaptı. Deyrizor eski Askeri Meclis Başkanı Albay Feyiz Esmer, PKK’nın bölgedeki Arapları silahsızlandırmasını şöyle yorumladı: “Bu durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası PKK’nın korku ve panik halini yansıtan trajik bir örnektir. ABD’nin PKK’yı meşrulaştırma amaçlı tabela örgüt modeli tamamen çöktü. Afrin’in ardından Tel Abyad ve Münbiç de temizlenmezse harekat eksik kalır.”

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 08:06
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