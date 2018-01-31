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Afrin'deki 'Öcalan Anıtı' böyle imha edildi

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim SİHA ile bombalanarak yerle bir edildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:32
Afrin'deki 'Öcalan Anıtı' böyle imha edildi

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yapılan keşif faaliyetinde, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacına "Öcalan Anıtı" inşa edildiği belirlendi.

Terör örgütü tarafından provokasyon yapmak için 53 metrelik beton yapı üzerine yerleştirilen, Öcalan posterinin yer aldığı sözde anıtın imha edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Örgüt mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen sözde anıt için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava harekatı düzenlendi.

Yapının yerli üretim SİHA ve milli akıllı mühimmatlar kullanılarak bombalanmasının görüntüleri paylaşıldı. Vurularak yerle bir edilen sözde anıtın üzerinden kalkan toz bulutu dikkati çekti.

Darmık Dağı'na bombardıman

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerince, Burseya Dağı'nın düşürülmesinin ardından operasyon başlatılan Darmık Dağı, kara ve hava unsurlarınca ateş altına alındı.

Belirlenen terör örgütü PYD/PKK hedefleri, savaş uçakları, bölgede konuşlu fırtına obüsleri ve topçu birlikleri ile sabah saatlerinden itibaren imha ediliyor.

TSK ve ÖSO tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı.

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 17:32
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  2. Afrin
  3. Abdullah Öcalan
  4. Zeytin Dalı Harekatı
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