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Afrin'deki kahraman Mehmetçiklerden mesaj var: Operasyon değil eğitim

Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristleri tek tek temizleyen mehmetçikler "Bu bizler için operasyon bile değil, eğitim" diyor.

23 Ocak 2018 Salı 14:19

Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele etmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren mehmetçikler, operasyon bölgesinden "Rahat olun" mesajı gönderdi.

Duygulandıran mesajlarında kahraman mehmetçiklerden biri Ziya Gökalp'in "Turan" şiirinden bir dize okudu: "Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan."

"BU BİZLER İÇİN EĞİTİM"

Bir başka asker ise "Bu bizler için operasyon bile değil, eğitim" diyerek şöyle konuştu: "Gayet rahat olsun milletimiz. Biz hazırız, herkesin de morali yerinde, bizlerin de keyfi yerinde. Bu bizler için bir eğitim, bizler için operasyon değil eğitim."

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 14:19
  1. Afrin
  2. Türk askeri
  3. Mehmetçik
  • şükrü onukşükrü onuk22 dk önce
    Bilmeyende Türkiye olmasa bunlar DEAŞ ın hakkından gelir diye düşünür . DAEŞ diye bir dertleri olsa beri hadi neyse denilerek , boş duvara yapılmış bir açıklama deyip geçilir . Bunlar havadan DAEŞ in eline geçecek şekilde silah atıp ortalığı iyice kızıştırdığı zamanları unutturmuş havalarına da girmişler sizi gidi alçaklar sizi . Bu saatten sonra hiç bir açıklamanın önemi yoktur .
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