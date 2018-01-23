Afrin'deki kahraman Mehmetçiklerden mesaj var: Operasyon değil eğitim

Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele etmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren mehmetçikler, operasyon bölgesinden "Rahat olun" mesajı gönderdi.

Duygulandıran mesajlarında kahraman mehmetçiklerden biri Ziya Gökalp'in "Turan" şiirinden bir dize okudu: "Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan."

"BU BİZLER İÇİN EĞİTİM"

Bir başka asker ise "Bu bizler için operasyon bile değil, eğitim" diyerek şöyle konuştu: "Gayet rahat olsun milletimiz. Biz hazırız, herkesin de morali yerinde, bizlerin de keyfi yerinde. Bu bizler için bir eğitim, bizler için operasyon değil eğitim."