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Afrin'deki hainlerin korkulu rüyası oldu

Türkiye'nin uydusu Göktürk-1 Afrin'den 250'den fazla fotoğraf göndererek teröristllerin korkulu rüyası oldu.

03 Şubat 2018 Cumartesi 12:10
Afrin'deki hainlerin korkulu rüyası oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri zorlu kış şartlarına rağmen Afrin'de terör örgütlerinin temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı büyük bir başarı ile sürdürürken, Mehmetçiğin operasyondaki en büyük yardımcılarından biri de Göktürk-1 uydusu oldu. Göktürk-1 uydusu yüksek çözünürlüklü metre altı görüntü alma imkânı ile teröristlerin kâbusu oldu.

Sabah'ın haberine göre; TSK'nın hedef istihbaratına yönelik görüntü aktararak teröristlere göz açtırmayan Göktürk-1 günde 250'den fazla fotoğrafı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderiyor.

Türkiye'nin 2016 sonunda Fransız Guyanası'nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlattığı Göktürk-1 uydusu gökyüzünde Mehmetçiğin "keskin gözü" oldu. Göktürk-1'in bulunduğu koordinatlar yüksek güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyor.

Göktürk-1'in işleyişi 3'lü mekanizmadan oluşuyor. Uzay kesiminde metre altı çözünürlüklü elektrooptik kameradan alınan görüntüler sabit yer istasyonu ve mobil yer istasyonuna aktarılıyor. Yaklaşık 90 dakikada dünya çevresinde bir tur atan uydu Türkiye üzerinden her geçişinde dünyanın çeşitli bölgelerinden aldığı görüntüleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na aktarıyor. İletilen verinin güvenliği, kripto ve anahtarlama sistemi ile sağlanıyor.

50 SANTİME KADAR GÖRÜNTÜ

Türkiye'nin bölgedeki stratejik üstünlüğünü artıran ve Mehmetçiğin Afrin'de sürdürdüğü operasyonda da görev alan Göktürk-1, 50 santimetreye kadar siyah beyaz, 2 metreye kadar ise renkli çözünürlükte görüntü çekerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na görüntüleri iletiyor.

Göktürk-1 uydusu, PKK terörü başta olmak üzere, Suriye ve Irak gibi bölgelerde çektiği görüntülerle istihbarat açısından da TSK'ya büyük katkı sağlıyor.

7/24 GÖREV BAŞINDA

Göktürk-1 aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları için çevre ve yapılaşmanın izlenmesi, tarımsal rekolte tespiti, orman alanlarının kontrolü, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, belediyecilik uygulamaları, sınır kontrolü, kadastro faaliyetleri gibi birçok alanda uzaktan algılama görevleri yapıyor. 7 yıl ömre sahip Göktürk-1 uydusu Hava Kuvvetleri tarafından Ahlatlıbel Keşif Uydu Komutanlığı'ndan, Göktürk-2 uydusu ile birlikte 7/24 kesintisiz işletiliyor.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 20

Uydu yaklaşık olarak 1 milyar liraya yapıldı. ASELSAN sabit ve mobil yer istasyonları sistem tasarım, entegrasyon faaliyetleri ve kullanıcı ara yüzü yazılımlarını, TUSAŞ görev modülü panelleri üretimini, TÜBİTAK Bilgem kripto cihazları ve anahtar üretimini, SDT Uzay Savunma ve Teknolojileri A.Ş ise sabit ve mobil yer istasyonları kullanıcı ara yüzü yazılımlarının üretimini gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 12:10
  1. göktürk-1
  2. Göktürk-1 Keşif ve Gözetleme Uydusu
  3. afrin

YORUM YAZ

  • Osman19Osman191 sa önce
    .... Gokturk haberin NEDEN yanlislarla dolu Akit?1-Gokturk 50cm goruntu almasini engelleyen israil degil mi? 2-uydunun senelerce gecikme sebebi israil egeli degil mi? 3-Gokturk'un ilk planlanan cozunurlugu 50cm ama israil engelinden dolayi cozunurlugu 1metre olarak uretilmedi mi?4- ve son, uydu israil ustune gelince körleşmiyor mu?İsrail'den görüntü alma yetenegi yok degil mi?
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