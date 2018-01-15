Afrin'deki ABD ve Rus askeri sayısı

Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı'nın söylemleriyle yaklaşık 2 yıldır uyarılarına konu olan ve olası bir harekatla gündemde öne çıkan Afrin'de son durum nedir? PKK uzantılı YPG ve YPJ'nin ne kadar silahlı gücü var? ABD ve Rusya'nın Afrin'de silahlı gücü bulunuyor mu?

İşte bu soruların cevapları:

1- AFRİN'DE SON DURUM

2- AFRİN'İN DEMOGRAFİK YAPISI

3 - TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ASKERİ GÜCÜ

4- AFRİN'DEKİ ABD VE RUS ASKERİ SAYISI

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