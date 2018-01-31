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Afrin'de yerin 4 metre altında tünel çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de PYD/PKK'dan temizlediği bir köyde, yerin 4 metre altında tünel ağı ve sığınaklar ortaya çıkarıldı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 09:37
Afrin'de yerin 4 metre altında tünel çıktı!

TSK ve ÖSO'nun, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarda Burseya Dağı'nın temizlenmesinin ardından teröristler, Kastel Cündo köyüne çekilmişti.

Köy civarındaki mevzi ve gözetleme kulelerinin Türk savaş uçakları tarafından vurulmasının ardından TSK ve ÖSO'nun kara unsurlarının ilerlemesiyle köy ele geçirilmişti.

PYD/PKK'dan arındırılan mevzilerde başlatılan aramalarda, teröristlerin savaş uçakları ile diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla yerin 4 metre derinliğinde inşa ettikleri sığınak ve tünel ağı tespit edildi.

İncelemelerde tünel ağının sözde komuta merkezleri ile terör örgütü açısından önemli çeşitli mevki ve gözetleme kulelerini birbirine bağladığı anlaşıldı.

AA'nın görüntülediği tünel ve sığınakların elektrik tesisatı döşenerek aydınlatıldığı ve çeşitli yaşam malzemeleriyle 24 saat kullanılabilecek şekilde tasarlandığı dikkati çekti.

Ayrıca, sıvanarak boyandığı görülen sığınaklardan birinin, örgüt tarafından sözde merkez büro olarak kullanıldığı tespit edildi.

Sığınakta, teröristlere ait Türkçe ve Kürtçe yazılmış günlükler, çok sayıda siyasi doküman ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a ait resimler bulundu.

PYD/PKK'nın yaklaşık 7 yıldır yoğun şekilde yuvalandığı Afrin'de, kayalık ve dağlık bölgelerde çok sayıda tünel ve sığınak yaptığı biliniyor.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 09:37
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