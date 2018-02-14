Afrin'de yaralı yakalanan YPG'li terörist Türkiye'ye getirildi

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

KOMANDOLAR YAKALADI



Harekat kapsamında Afrin kırsalında ilerleyen komandolar, teröristlerden temizlenen bölgede YPG/PKK'lı bir teröristi yakaladı.

20 yaşındaki yaralı terörist tedavi edilirken, sorgulanmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.