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Afrin'de yaralı yakalanan YPG'li terörist Türkiye'ye getirildi

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda komandolar tarafından yaralı olarak ele geçirilen YPG'li terörist Türkiye'de tedavi altına alındı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:39
Afrin'de yaralı yakalanan YPG'li terörist Türkiye'ye getirildi

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

KOMANDOLAR YAKALADI

Harekat kapsamında Afrin kırsalında ilerleyen komandolar, teröristlerden temizlenen bölgede YPG/PKK'lı bir teröristi yakaladı.

20 yaşındaki yaralı terörist tedavi edilirken, sorgulanmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:39
  1. YPG'li terörist
  2. YPG'li teröristler
  3. afrin

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  • KAYAKAYA52 dk önce
    Bunu Ülkede beslemeyin , istedikleri gibi bomba bağlayın abd askerine salın elamanızı yolladık desinler.
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