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Afrin'de yaralanan Uzman Çavuş Yıldız memleketine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Talat Yıldız, memleketi Manisa'ya getirildi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 08:36
Afrin'de yaralanan Uzman Çavuş Yıldız memleketine getirildi

Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilen Yıldız'ı, İlçe Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, ailesi ve arkadaşları karşıladı.

Talat Yıldız, yaptığı açıklamada, Türk askerinin operasyonun başladığı ilk günden bu yana destan yazdığını söyledi.

Kendisinin de iyileşir iyileşmez silah arkadaşlarının yanına döneceğini belirten Yıldız, "Kimse ağlamasın, çok şükür iyiyim. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Allah ordumuzu daha beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi altına alınan askerin annesi Fadime Yıldız ise "Evladıma ağlamayacağıma söz verdim. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, vatanımız sağ olsun." dedi.

Protokol üyeleri de Talat Yıldız'a "geçmiş olsun" dileğinde  bulundu.

Operasyon sırasında yüzünden yaralanan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 08:36
  1. Manisa
  2. Kilis

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