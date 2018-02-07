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Afrin'de yaralanan Mehmetçiklerden duygulandıran kare

Afrin'de havan saldırısında yaralanan iki askere ait fotoğraf duygulandırdı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 15:39
Afrin'de yaralanan Mehmetçiklerden duygulandıran kare

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'i işgal altında tutan teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 19. gününe girdi.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN SEMBOLÜ OLDU

Harekat kapsamında örgüte ağır darbeler vurulurken, örgütün hain saldırısında yaralanan iki askerin ellerinin kenetlendiği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

Hastanede çekilen fotoğrafta, yaralı askerlerimizin o anlarda bile birbirinden ayrılmadığı görülüyor.

Herkesi duygulandıran bu kareyi MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy şu sözlerle paylaştı: "Dün gece Afrin’de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağolsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur."

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 15:39
  1. MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. mehmetçik
  4. türk askeri
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri

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