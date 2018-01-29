Afrin'de 'yalan rüzgarı'! Şimdi de bunu yaptılar

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama kampanyasında, Suriye'de Esed rejiminin öldürdüğü sivilleri Afrin'de gibi paylaştı.

Twitter'dan "TSK'nın Afrin'de sivilleri ve çocukları hedef aldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), Esed güçlerinin Doğu Guta'da bir pazar alanına yaptığı saldırıya ilişkin 27 Kasım 2017 tarihli raporuna ait olduğu belirlendi.