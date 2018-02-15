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Afrin'de yakalanan YPG'li teröristten itiraf!

Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı teröristten itiraf: "YPG/PKK, Afrin'de kullanmak için 100 dolar karşılığında eleman temin ediyor."

15 Şubat 2018 Perşembe 15:08
Afrin'de yakalanan YPG'li teröristten itiraf!

Ayrıtntılar geliyor...

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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