Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin'de yakalanan teröristler Türkiye'ye getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında yakalanan PYD/PKK'lı 7 terörist Hatay'a getirildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:47
Afrin'de yakalanan teröristler Türkiye'ye getirildi

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

7 TERÖRİST YAKALANDI

Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı.Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:47
  1. afrin harekatı
  • Bir Dadaş GibiBir Dadaş Gibi46 dk önce
    Çocuk lan bunlar...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Aşiret 40 araçla geldi: Bizi askere alın
  1. Aşiret 40 araçla geldi: Bizi askere alın
  2. Le Guen: Takım olarak savaşmaya hazırız
  3. Eşi görüşmemiş vurgun! 500 TIR..
  4. Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!
  5. ABD'li generalden skandal itiraflar!..
  6. Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip! Sürpriz..
  7. CHP'den Muharrem İnce'ye jet cevap geldi
  8. En ulu kubbe
  9. Teröristleri gömecek yer kalmadı
  10. Salih Müslim rezil oldu! Hemen kaldırdı
  11. Skandal! Artık şehitleri teslim..
  12. Kimsenin bilmediği detayı açıkladı!..
  13. Alman makamları çıldıracak! Yüzde 70..
  14. Suriye'den küstah Afrin açıklaması:..
  15. THY'ye pilotlar yetiştireceğiz
  16. Afrin'de yakalanan teröristler..
  17. Rusya savaş uçağı satışını onayladı!..
  18. Amerika'dan Rusya'ya Myanmar eleştirisi
  19. Tunceli Valisi Sonel operasyona..
  20. Suriye'den Afrin açıklaması! Karşılık...
Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...