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'Afrin'de Türk uçağı düşürüldü' yalanı! Yine rezil oldular

Terör örgütü PYD/PKK, TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propagandasında, farklı yer ve zamanlarda çekilmiş 3 fotoğraf daha kullandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 12:23
'Afrin'de Türk uçağı düşürüldü' yalanı! Yine rezil oldular

Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için yine farklı tarihlerde çekilen düşen jet ve yanan tank fotoğraflarını kullandı.

TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha gerçeği yansıtmadığı ispat edildi.

Sosyal medyada, "Türk uçaklarının Afrin'de YPG tarafından düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2015'te Malezya'da düşen bir akrobasi uçağına ait olduğu belirlendi.

AA'nın, TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğini ortaya çıkarmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmişti.

Bu kapsamda rastgele internet sitelerinden buldukları fotoğrafları kullanmaya başlayan terör örgütü destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 12:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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