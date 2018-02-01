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Afrin'de TSK sürprizi! Her telefona...

Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütü PYD/PKK hedeflerine karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten Türkiye'den, bölgedeki sivillere gönderilen SMS'lerde teröristlere karşı birlik olma vurgusu yapıldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 23:51
Afrin'de TSK sürprizi! Her telefona...

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin ilçesi ve civarındaki GSM kullanıcılarına, Türkçe, Arapça ve Kürtçe SMS'ler gönderildi.

"TERÖRİSTLERE KARŞI HEP BİRLİKTE OLALIM"

Mesajlarda, "Bismillahirrahmanirrahim. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere." ifadeleri yer aldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefinin anımsatıldığı mesajlarda, "Afrinli kardeşlerimiz! Afrin'e ve bölgeye barış, huzur, güven ve refah getirmek için gayret gösteriyoruz. Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı." vurgusu yapıldı.

30 OCAK'TA DA HAVADAN BİLDİRİ ATILMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 30 Ocak'ta da Afrin halkına yönelik 3 dilde hazırlanan bildirileri havadan dağıtmıştı. Bildiride, bölgede bulunan terör örgütlerine karşı birlik çağrısı yapılırken, yine "Afrin Afrinlilerindir" mesajı paylaşılmıştı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 23:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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