Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin’de terör örgütüne büyük şok… Zeytin Dalı’nda kullanacaklardı!

Suriyeli muhalif grup, Afrin'deki PYD/PKK'lılara gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir tanker ele geçirdi.

04 Şubat 2018 Pazar 22:49
Afrin’de terör örgütüne büyük şok… Zeytin Dalı’nda kullanacaklardı!

Suriye'nin batı Halep kırsalındaki askeri muhalifler, Suriye-Türkiye sınırında PYD/PKK işgalindeki Afrin'e gönderilmek istenen ağır silah yüklü bir aracı yakaladı.

Suriyeli askeri muhalif grup, Afrin'deki PYD/PKK'ya gönderilmek üzere, içine çok sayıda ağır silah gizlenmiş bir akaryakıt tankeri ele geçirdiğini duyurdu.

İlk yapılan incelemede, PYD/PKK'ya silahların götürülmesine bir araç tüccarının aracılık ettiği öğrenilirken, sevkiyatın arkasında kimin olduğu henüz araştırılıyor.

Muhalif kaynaklar, silahların Afrin'e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na karşı kullanılmak üzere gönderildiğine dikkati çekti.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 22:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • orhanorhan2 sa önce
    acaba kim gönderdi. tam bir muamma.!!!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Havalimanı Arda Turan’a şok tepki!
  1. Havalimanı Arda Turan’a şok tepki!
  2. PKK sığınağından çıkanlar şoke etti
  3. Farkında olmadan terör propagandası..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'da
  5. Bariyerlere çarpan lüks araç alev alev..
  6. Müslümanları bekleyen 7 tehlike
  7. 45 kamu kuruluşunun parası aynı yerde..
  8. CHP'li isimden AK Parti'ye övgü
  9. Davutoğlu hakkında sert sözler…
  10. Arap dünyasını korkutan kehanet!....
  11. Sudan ve Güney Sudan sınırı askerden..
  12. ‘Türkiye boyun eğecek ülke değil!’
  13. Afrin’de terör örgütüne büyük şok…..
  14. Zirve derken tepetaklak… Aslan..
  15. Neden 55 numara? Yuto Nagatomo anlattı
  16. Yıldırım: Bir çift sözümüz var,..
  17. Terör örgütlerine gönderilen ağır..
  18. İngiltere Premier Lig'de çılgın düello!
  19. Galatasaray'a bir şok daha! Yıldız..
  20. Samet Aybaba: Karşınızda G.Saray var...
Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!
ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
Karamollaoğlu: HDP'lilerle de tokalaşacağız…
Karamollaoğlu: HDP'lilerle de tokalaşacağız…
Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Bayrak astırılmadı mı? TSK'dan flaş NATO açıklaması!
Bayrak astırılmadı mı? TSK'dan flaş NATO açıklaması!
Erdoğan ‘Artık güvenmiyorum’ dedi… 3 ay anket yok!
Erdoğan ‘Artık güvenmiyorum’ dedi… 3 ay anket yok!