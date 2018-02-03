Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin’de terör örgütü PYD’lilerin cesetleri gömülüyor

Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı operasyonunda etkisiz hale getirilen PYD terör örgütü üyelerinin cesetleri gömülüyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:28
Afrin’de terör örgütü PYD’lilerin cesetleri gömülüyor

Özgür Suriye Ordusu kuvvetlerinin sorumluluğuna verilen defin işlemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçirilen köylerde yapılıyor. 2 Şubat Cuma günü ÖSO askerleri tarafından kaydedilen görüntülerde, Arapça olarak, “Biz Şam Tugayları Özgür Suriye Ordusu’ndan şimdi PKK’nın cesetlerini defnediyoruz. Müslüman olarak bunu dinimiz emretti. Peygamberimizin hadisi şerifinde, ‘Ölünün kemiğini kırmak, onu diri iken kırmak gibidir.’ Bu hadis-i şerif gereğince PYD’li teröristlerin cesetlerini de gömüyoruz. Biz burada topraklarımızı teröristlerden temizliyoruz. Ancak buradaki masum Kürtler kardeşlerimizdir. Ailemiz gibidir, hiçbir problem yoktur” açıklaması dikkat çekiyor.

Bu arada bazı kesimlerce, günlerce cesetlerin ortada kalması eleştirilmişti. Özgür Suriye Ordusu’nun defin işlemlerini titiz bir şekilde yerine getirmesi 2 Şubat Cuma günü kaydedilen görüntülerle dünya kamuoyuna gösterildi. 

İHA

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:28
  1. Afrin
  2. Zeytin Dalı
  3. Suriye
  4. PYD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman rahip 'Zeytin Dalı' karşıtlarına kucak açtı!
    1. Alman rahip 'Zeytin Dalı' karşıtlarına..
    2. Fatih Terim'den Selçuk İnan'a 'Artık...'
    3. İlber Ortaylı'nın CHP tepkisi: Very..
    4. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu 3..
    5. Artık dokunulacak! Torba yasada Adnan..
    6. Nevşin Mengü'ye CHP şoku! Reddedildi
    7. Elektrik ithalatı faturası yüzde 60..
    8. Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    9. İskoçya'da 'Müslüman Paki' tartışması
    10. MHP kurultay çalışmalarını hızlandırdı
    11. Hagi'ye FIFA soruşturma başlattı!
    12. CHP Kurultay Salonu FETÖ tutuklusuna..
    13. Bülbül karakolundan PYD paçavrası..
    14. Fatih Vatan Caddesi'nde minibüs yandı
    15. İsrail'in sinsi planı! Meşrulaştırmaya..
    16. İslamofobik Kemalistler ve FETÖ'cü..
    17. İndirim yürürlüğe girdi!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi..
    19. Zonguldak'ta boşanmak isteyen karısına..
    20. Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!