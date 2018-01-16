Afrin'de terör örgütü PKK'nın hayat damarları kesilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e yönelik operasyonun sinyalini vermesiyle birlikte gözler yeniden Türkiye-Suriye sınırına çevrildi. Sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgede TSK, Afrin kırsalında PYD/ YPG terör örgütüne ait mevzileri top atışına tutuyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve PYD/YPG'li teröristler arasında da hem Azez'de hem de İdlib'deki sınır hatlarında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

SINIRDA TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Sınırın sıfır noktasında önlemler artırıldı. Sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı. Türkiye'deki çeşitli birliklerden zırhlı personel taşıyıcılarla askeri malzeme taşıyan araçlar, Reyhanlı ilçesindeki sınır karakollarına gönderildi. TSK'nın Afrin hazırlığında son aşamaya gelinirken Suriye sınırında sahra hastaneleri de kuruldu. Türk ordusunun Afrin'e yapacağı olası askeri operasyon için Hatay ve Kilis sınırında kurulan sahra hastanelerinde öncelikle ortopedi uzmanları ve acil tıp teknisyenleri görevlendirildi.



30 ALT GRUP MİLLİ ORDUYU KURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri emir beklerken, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda önemli roller üstlenen ÖSO'ya da 'hazır olun' talimatı verildi. Fırat Kalkanı sonrası düzenli orduya geçen ÖSO'da 30 alt grup birleştirilerek milli ordu kuruldu. Sayıları 20 bini aşan milli ordu askerleri, Türk Özel Kuvvetleri'nce aylar süren eğitimlerini tamamladı. Afrin'e düzenlenecek operasyon öncesinde hazırlıklarına devam eden ÖSO mensupları, TSK ile birlikte yine en ön saflarda mücadele edecek.



SÜPÜRME OPERASYONU

TSK'nın gün saydığı olası Afrin operasyonu; Azez, Kel Cibrin ve Mare'den başlayarak PYD/YPG'nin işgal ettiği bölgelerde ilerleyecek. Afrin operasyonu, Türk üslerinin bulunduğu Salwah, Seman ve Akil Dağı bölgelerinden, ayrıca Hatay ve Kilis arasında kalan sınır karakollarından da obüs ve tank atışlarıyla desteklenecek. Mehmetçik ve ÖSO, operasyonun ilk safhasında öncelikli olarak Tel Rıfat ile Minnak Askeri Hava Üssü'nün denetimini ele geçirerek Afrin'in hayat damarlarını kesecek. Dört taraftan kıskaca alınacak PYD/YPG Afrin'den süpürülecek.

Sabah