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Afrin'de terör örgütleri bu mermilerle vuruluyor! Ayrıntıya dikkat!

Afrin'de terör yuvaları tek tek vuruluyor. Teröristlerin vurulduğu top mermilerinin üzerine Fırat Kalkanı'nda şehit olan askerlerin isimleri yazılıyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:48
Afrin'de terör örgütleri bu mermilerle vuruluyor! Ayrıntıya dikkat!

TSK'nın Afrin'de PYD/PKK'ya yönelik cmartesi günü başlattığı Zeytin Dalı harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Havadan F-16'ların bombardımana tuttuğu terör yuvaları, karadan da Mehmetçik ve ÖSO ile birlikte süpürülüyor. 

Suriye sınırında bulunan topçu birlikleri Afrin'deki terör mevzilerine vuruyor. Birliklerden gelen bir fotoğraf hem duygulandırdı, hem de gururlandırdı.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİYLE BOMBALANIYOR

Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu'nda kullanılan mühimmatların üzerine başta Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen 72 askerimizin isimleri olmak üzere terörle mücadelede hayatını kaybeden Mehmetçik'in isimleri yazıldı. "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" mesajlarıyla paylaşılan karelerde obüs mermilerinin üzerindeki isimler görenleri hem duygulandırdı, hem den gururlandırdı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:48
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