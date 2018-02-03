Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin'de 'Sur' taktiği devreye giriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekâtı’nın Afrin merkez bölümünde, sivillerin zarar görmemesi için PKK’nın hendek terörüne sahne olan Diyarbakır-Sur’da uyguladığı taktiği devreye sokacak.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:17
Afrin'de 'Sur' taktiği devreye giriyor

Havadan atılan bildirilere ek olarak Mehmetçik, kent merkezine nihai operasyon öncesi ardı ardına yapacağı anonslarla sivillerin tahliyesini isteyecek. Afrin halkının bölgeden tamamen tahliyesi beklenecek, ardından son darbe için düğmeye basılacak. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanmayı planlayan teröristlerin elindeki masumlar da titiz bir operasyonla kurtarılacak.

DİYARBAKIR’DA DENENDİ

Terörle mücadelede yurt içinde önceki yıl hendek operasyonları sırasında büyük tecrübe kazanan güvenlik güçleri elde ettiği deneyimle Afrin merkezini terörden arındıracak. Mehmetçik, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaptığı gibi, son operasyon öncesi yapacağı anonslarla Afrinlileri bölgeyi terk etmeye çağıracak. Bu çağrı sayesinde Sur’dan binlerce vatandaş tahliye edilmiş ve hendek operasyonunda siviller zarar görmemişti.

İNCE İSTİHBARAT YÜRÜTÜLÜYOR

Bölgedeki teröristlerin de teslim olması için sık sık anons yapacak Mehmetçik, sivillerin güvenle dışarı çıkması için güvenli koridor oluşturacak. Kent merkezini terk edecek Afrinliler, operasyon süresince başka bölgelere nakledilecek. Bölgeye yönelik istihbarat faaliyeti ise sürüyor. Afrin merkezine operasyon, kimin masum kimin terörist olduğu net olarak teşhis edildikten sonra başlayacak. Yani hedef şahsa, ‘yüzde yüz terörist olduğuna kanaat getirilmeden’ kurşun sıkılmayacak. Kentteki siviller, uzun süredir terör örgütünün baskısı nedeniyle büyük eziyet çekiyor.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:17
  1. Afrin
  2. Diyarbakır
  3. Sur
  4. Zeytin Dalı harekatı

YORUM YAZ

  • Deli DumrulDeli Dumrul2 sa önce
    Her şerde bir hayır vardır. Biz Diyarbakır için eyvah demiştik. Keşke bunlar olmasa. Ama terörün yüzü bu. Allahın izniyle zafer Allah rızası için sefere çıkanındır.
  • H.ÖztürkH.Öztürk3 sa önce
    Ne yapılırsa yapılsın çok sivil ölecek ve bunu siyasi alanda bize karşı ustalıkla kullanacaklar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Alman rahip 'Zeytin Dalı' karşıtlarına kucak açtı!
  1. Alman rahip 'Zeytin Dalı' karşıtlarına..
  2. Fatih Terim'den Selçuk İnan'a 'Artık...'
  3. İlber Ortaylı'nın CHP tepkisi: Very..
  4. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu 3..
  5. Artık dokunulacak! Torba yasada Adnan..
  6. Nevşin Mengü'ye CHP şoku! Reddedildi
  7. Elektrik ithalatı faturası yüzde 60..
  8. Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
  9. İskoçya'da 'Müslüman Paki' tartışması
  10. MHP kurultay çalışmalarını hızlandırdı
  11. Hagi'ye FIFA soruşturma başlattı!
  12. CHP Kurultay Salonu FETÖ tutuklusuna..
  13. Bülbül karakolundan PYD paçavrası..
  14. Fatih Vatan Caddesi'nde minibüs yandı
  15. İsrail'in sinsi planı! Meşrulaştırmaya..
  16. İslamofobik Kemalistler ve FETÖ'cü..
  17. İndirim yürürlüğe girdi!
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi..
  19. Zonguldak'ta boşanmak isteyen karısına..
  20. Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!