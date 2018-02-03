Afrin'de 'Sur' taktiği devreye giriyor

Havadan atılan bildirilere ek olarak Mehmetçik, kent merkezine nihai operasyon öncesi ardı ardına yapacağı anonslarla sivillerin tahliyesini isteyecek. Afrin halkının bölgeden tamamen tahliyesi beklenecek, ardından son darbe için düğmeye basılacak. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanmayı planlayan teröristlerin elindeki masumlar da titiz bir operasyonla kurtarılacak.

DİYARBAKIR’DA DENENDİ

Terörle mücadelede yurt içinde önceki yıl hendek operasyonları sırasında büyük tecrübe kazanan güvenlik güçleri elde ettiği deneyimle Afrin merkezini terörden arındıracak. Mehmetçik, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaptığı gibi, son operasyon öncesi yapacağı anonslarla Afrinlileri bölgeyi terk etmeye çağıracak. Bu çağrı sayesinde Sur’dan binlerce vatandaş tahliye edilmiş ve hendek operasyonunda siviller zarar görmemişti.

İNCE İSTİHBARAT YÜRÜTÜLÜYOR

Bölgedeki teröristlerin de teslim olması için sık sık anons yapacak Mehmetçik, sivillerin güvenle dışarı çıkması için güvenli koridor oluşturacak. Kent merkezini terk edecek Afrinliler, operasyon süresince başka bölgelere nakledilecek. Bölgeye yönelik istihbarat faaliyeti ise sürüyor. Afrin merkezine operasyon, kimin masum kimin terörist olduğu net olarak teşhis edildikten sonra başlayacak. Yani hedef şahsa, ‘yüzde yüz terörist olduğuna kanaat getirilmeden’ kurşun sıkılmayacak. Kentteki siviller, uzun süredir terör örgütünün baskısı nedeniyle büyük eziyet çekiyor.

Yeni Şafak