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Afrin'de sivil hareketlilik!

Türkiye'nin PYD/PKK'ya olası askeri harekatı öncesinde gerginliğin arttığı Afrin'de, siviller küçük gruplar halinde göçe başladı.

16 Ocak 2018 Salı 22:02
Afrin'de sivil hareketlilik!

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 22:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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