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Afrin'de sivil hareketlilik!
Türkiye'nin PYD/PKK'ya olası askeri harekatı öncesinde gerginliğin arttığı Afrin'de, siviller küçük gruplar halinde göçe başladı.
16 Ocak 2018 Salı 22:02
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 22:02
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