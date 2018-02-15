Duraklı köyü de teröristlerden temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli ÖSO birlikleri, Afrin’de Bülbül nahiyesine bağlı Duraklı köyünü teröristlerden temizledi.15 Şubat 2018 Perşembe 10:50
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın 27. gününde bir sevindirici haber daha geldi.
TSK destekli ÖSO birlikleri Afrin kuzeyi Bülbül nahiyesine bağlı Duraklı köyünü ele geçirdi. Böylece Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu.
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