Afrin'de sıcak gelişme! 380 terörist kıstırıldı

Afrin'de Özel Kuvvetler sabah saatleri itibarıyla, dün askerlerimizin şehit olduğu Ömer Uşağı ve Mahal Uşağı bölgesinde çok geniş çaplı operasyon başlattı.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, 380 kişilik bir terörist grup yaklaşık 220 hanelik Mahal Uşağı ve Ömer Uşağı köyünde sıkıştırmış durumda. Örgütün Halil Köyü'ne olası takviye yolları olan iki güzargah da kapatılmış durumda.