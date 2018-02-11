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Afrin'de sıcak gelişme! 380 terörist kıstırıldı

Özel Kuvvetler, Zeytin Dalı Harekatı'nda iki bölgede geniş çaplı operasyon başlatırken, gelen bilgilere göre bölgede 380 kişilik terörist grup kıstırıldı ve teröristlere takviye yolları da kapatıldı.

11 Şubat 2018 Pazar 14:07
Afrin'de sıcak gelişme! 380 terörist kıstırıldı

Afrin'de Özel Kuvvetler sabah saatleri itibarıyla, dün askerlerimizin şehit olduğu Ömer Uşağı ve Mahal Uşağı bölgesinde çok geniş çaplı operasyon başlattı.

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aktardığına göre, 380 kişilik bir terörist grup yaklaşık 220 hanelik Mahal Uşağı ve Ömer Uşağı köyünde sıkıştırmış durumda. Örgütün Halil Köyü'ne olası takviye yolları olan iki güzargah da kapatılmış durumda. 

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 14:07
  1. Halil Köyü
  2. Afrin
  3. Zeytin Dalı harekatı

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