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Afrin'de sıcak çatışma anları - VİDEO

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) jetlerinin Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik çok sayıda PKK/PYD-YPG hedeflerini vuruldu. Afrin'de sıcak çatışma anları ise saniye saniye görüntülendi

21 Ocak 2018 Pazar 00:49
Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 00:49
  1. Afrin
  2. YPG
  3. PYD
  4. PKK
  5. Zeytin Dalı Harekatı
  6. TSK
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
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