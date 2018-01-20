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Afrin'de Rus bayrağı söylentisi

Rus askerlerinin Afrin'den çekilip çekilmediği konusundaki belirsizlik sürerken, sosyal medyadan paylaşılan fofoğraflarda Rusların halen bölgede olduğu öne sürüldü.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:07
Afrin'de Rus bayrağı söylentisi

Türkiye ve ÖSO güçlerinin Afrin'e yapmayı planladığı operasyonda son günlerde en çok tartışılan konulardan biri, Rus askerlerinin bölgedeki varlığı. Anadolu Ajansı dün, Rus askerlerinin Afrin'den çekildiğini duyurmuş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Bu haberler daha önce yalanlandı" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, Rus askerlerinin halen Afrin'de olduğu iddia edildi. Fırat Kalkanı güçlerinin kontrolündeki Azez kasabasının hemen güneyinde bulunan Ayn Dakna köyünde çekildiği iddia edilen fotoğraflarda, bir binanın üzerindeki bayrak görülüyor. Ancak bayrağın Rus bayrağı olup olmadığı seçilemiyor.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:07
  1. rusya
  2. afrin
  3. suriye
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