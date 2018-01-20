Afrin'de Rus bayrağı söylentisi

Türkiye ve ÖSO güçlerinin Afrin'e yapmayı planladığı operasyonda son günlerde en çok tartışılan konulardan biri, Rus askerlerinin bölgedeki varlığı. Anadolu Ajansı dün, Rus askerlerinin Afrin'den çekildiğini duyurmuş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Bu haberler daha önce yalanlandı" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, Rus askerlerinin halen Afrin'de olduğu iddia edildi. Fırat Kalkanı güçlerinin kontrolündeki Azez kasabasının hemen güneyinde bulunan Ayn Dakna köyünde çekildiği iddia edilen fotoğraflarda, bir binanın üzerindeki bayrak görülüyor. Ancak bayrağın Rus bayrağı olup olmadığı seçilemiyor.