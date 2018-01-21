Afrin'de PKK'lı teröristler esir alındı
Terör örgütü PKK'nın işgalinde bulunan Afrin'e gerçekleşen Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor.21 Ocak 2018 Pazar 16:40
Terör örgütü PKK'nın işgalinde bulunan Afrin'e dün başlayan ''Zeytin Dalı'' harekatı devam ediyor.
Bu sabah başlayan kara harekatında 2 köy terör örgütü PKK'dan ele geçirildi.
Saatler önce ele geçirilen Afrin'in kuzeybatısında kalan Edmanli köyünde esir alınan terör örgütü PKK militanlarının görüntüleri Feylak'uş Şam medya birimlerince paylaşıldı.