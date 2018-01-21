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Afrin'de PKK'lı teröristler esir alındı

Terör örgütü PKK'nın işgalinde bulunan Afrin'e gerçekleşen Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor.

21 Ocak 2018 Pazar 16:40
Afrin'de PKK'lı teröristler esir alındı

Terör örgütü PKK'nın işgalinde bulunan Afrin'e dün başlayan ''Zeytin Dalı'' harekatı devam ediyor. 

Bu sabah başlayan kara harekatında 2 köy terör örgütü PKK'dan ele geçirildi. 

Saatler önce ele geçirilen Afrin'in kuzeybatısında kalan Edmanli köyünde esir alınan terör örgütü PKK militanlarının görüntüleri Feylak'uş Şam medya birimlerince paylaşıldı. 

 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:40
  1. pkk
  2. Zeytindalı Harekatı
  3. Afrin
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