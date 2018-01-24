Afrin'de onlar devreye girdi!

Özel Kuvvetler, komandolar ve zırhlı birliklerin Afrin'e doğru 8-10 kilometre ilerlediği Zeytin Dalı harekâtında mayın imha timleri ile insansız mayın temizleme araçları da devreye sokuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı’ harekâtının dördüncü gününde, Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler), komandolar ve zırhlı birliklerin ilerleyişi sürdü.

Düz arazide yaklaşık 8-10 kilometre ilerleyen birlikler, kent merkezine doğru yaklaşıldıkça mayınlı araziyle karşılaşmaya başladı. Mayın imha timleri ile insansız mayın temizleme araçları devreye sokularak zırhlı birliklerin geçiş güzergâhları temizleniyor.

İLERLEYİŞ YAVAŞLADI

Askeri kaynaklar, mayın temizleme çalışmaları nedeniyle ilerleyişin ilk üç günkü kadar hızlı olmadığını söylerken, ancak ilk iki gün kat edilen mesafenin harekât öncesi planlanandan fazla olmasının açığı kapattığına dikkat çekiyor.

Azez’de de bir yetkili, “İlk iki günde dört gün için planlanan mesafe alındı. Kırsal alanda barınma ve sığınak yerleri ile cephaneliklerin hava harekâtıyla yerle bir edilmesinden dolayı teröristler kaçınca ilerleyiş rahat oldu. Yoğun mayınlı araziye dayanılınca ilerleyiş biraz yavaşladı. Sağanak yağış ve puslu hava da yavaşlamada bir diğer etken. Ancak harekât planlandığı şekilde, aksamadan devam ediyor” dedi.

Azez’den giriş yapıldıktan sonra ilerlenen bölgede de tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar imha edildi.

15'TEN FAZLA NOKTA ALINDI



Topçu birlikleri Fırtına obüsleri ile dün sabah saatlerinde yoğun atış yaparken, Burseya Dağı yamaçlarında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PYD/YPG-PKK'lı teröristler arasında çatışmalar yaşandı. Dağın yamaçlarına tank ve zırhlı birlikler de gönderilirken, Bülbül’de açılan cebin büyüdüğü ifade edildi. Ardından Burseya'nın teröristlerden temizlendiği belirtildi.

15’ten fazla nokta teröristlerin elinden alınırken, PYD/YPG-PKK’nın haberleşme ve verici hatları da imha edildi. Terör örgütünün mevzi ve tüneller kazdığı Burseya Dağı’nın Afrin merkeze giriş koridoru açılması açısından stratejik olarak kritik önemde olduğu bildirildi. Çatışmalar sırasında bazı PYD’li teröristlerin yakalandığı belirtildi. Tel Rıfat bölgesinde PYD/YPG-PKK’nın roketatarlı mevzileri de imha edilirken, Menbiç’ten sızmaya çalışan teröristlerin de durdurulduğu öğrenildi.

HÜRRİYET