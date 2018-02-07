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Afrin'de öldürülen teröristlerin tabutuna dikkat!

Afrin'de öldürülen ABD'li ve Almanyalı teröristlerin cenazeleri tabutlarının üzerine ülkelerinin bayrağı konularak kaldırıldı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:27
Afrin'de öldürülen teröristlerin tabutuna dikkat!

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK eliyle yeni bir devlet kurmak isteyen dış güçler, teröristlere silah ve mühimmat yardımının yanı sıra kadro da sağlamaya başladı.

Ancak; Avrupa'dan Suriye'ye giderek terör örgütünün saflarına katılan yabancı teröristlerin cenazeleri, tek tek ülkelerine gönderiliyor.

 TÜRKİYE'Yİ DURDURACAKLARMIŞ

Fırat Kalkanı Harekatı başladığı dönemde "Türkiye'yi biz durduracağız" diyerek ortaya çıkan 5 İngiliz, YPG saflarında öldürülmüştü. 5 teröristin cesedi tabutlarla Londra'ya gönderilmişti.

AYNI ÇATIŞMADA ÖLDÜLER

İngiliz teröristlerin ardından Afrin'den şimdi de Alman ve Amerikalı teröristlerin cenazeleri kaldırıldı.

2 teröristin tabutunun üzerine ülke bayrakları serildi, YPG'li teröristler de örgütün paçavralarını salladı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 12:27
  1. afrin
  2. ABD'li teröristler
  3. alman teröristler

YORUM YAZ

  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Ateşiniz bol, azabınız daim olsun :) Haydi bakalım ateşi harlamaya :)
  • kayserilikayserili2 sa önce
    bu gunu sabirsizlikla cok bekledim....Allahu ekber
  • HakanHakan2 sa önce
    Muhaha :))
  • ihsanihsan2 sa önce
    allah sayılarını artırsın ateşleri bol olsun
  • yazıYORUMyazıYORUM2 sa önce
    CENAZE DEĞİL, CESET YADA LEŞ, İNSANIN CENAZESİ OLUR, SİZ HİÇ HATÇE TEYZENİN AHIRDA VEFAT EDEN İNEĞİNİN CENAZESİ KALDIRILDI DİYE BİRŞEY OKUDUNUZ MU?
  • MuhsinMuhsin2 sa önce
    Allah bol etsin leşlereini
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