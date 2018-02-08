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Afrin'de öldürülen terörist sayısı bin 28 oldu

Zeytin Dalı harekatını başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 28 oldu.

08 Şubat 2018 Perşembe 10:05
Afrin'de öldürülen terörist sayısı bin 28 oldu

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 28'e ulaştığı bildirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi..

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 10:05
  1. Zeytin Dalı Harekatı

YORUM YAZ

  • HamidoHamido1 sa önce
    Allahu Ekber iyi gidiyor Aslanlar a Selam domuz avına devam.
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