Afrin'de öldürülen terörist sayısı bin 28 oldu
Zeytin Dalı harekatını başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 28 oldu.08 Şubat 2018 Perşembe 10:05
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 28'e ulaştığı bildirildi
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi..
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