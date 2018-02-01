Afrin'de öldürülen terörist sayısı 790'a yükseldi

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Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatının 13.gününde öldürülen terörist sayısı 790'a yükseldi.
01 Şubat 2018 Perşembe 10:04
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 10:04
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