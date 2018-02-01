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Afrin'de öldürülen terörist sayısı 790'a yükseldi

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatının 13.gününde öldürülen terörist sayısı 790'a yükseldi.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:04
Afrin'de öldürülen terörist sayısı 790'a yükseldi
Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 10:04
  1. TSK
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