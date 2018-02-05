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Afrin'de o nokta ele geçirildi

Zeytin dalı operasyonu 17. gününde devam ederken Afrin'de stratejik bir tepe daha ele geçirildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:33
Afrin'de o nokta ele geçirildi

YENİAKİT.COM.TR ÖSO kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeran nahiyesindeki (El-Amuda-Dikmetaş) köyüyle Sergiye tepesini bölücü terör örgütü PYD/PKK’ile şiddetli çatışmalar sonucu ele geçirdi. 

35 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşimi ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 35 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Sukri köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü."

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 17:33
  1. ÖSO
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Şeran nahiyesi

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