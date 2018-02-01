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Afrin'de yeni plan devrede

TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin Zeytin Dalı operasyonun ilk aşamasında Afrin’e girdiği 7 noktayı birleştirmeyi hedeflediği öğrenildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:05
Afrin'de yeni plan devrede

Zeytin Dalı operasyonunun ilk aşamasında TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin Afrin’e girdiği 7 noktanın birleştirilerek, ayrıca 20 kilometre içeri girilmesinin hedeflendiği ortaya çıktı. Bu şekilde Afrin kent merkezinin kelepçe taktiğiyle sıkıştırılması, aynı zamanda Hatay Reyhanlı ve Kilis’in roket menzilinden çıkartılması amaçlanıyor.

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre TSK ve ÖSO’nun harekata başladığı Bülbül, Şenkal, Semelkan, Raco, Behdinan, Cinderes ve Busreya Dağ arasında kalan bölgeler birleştirilerek bir köprü oluşturulacak, sınırdan 20 kilometre içeriye kadar teröristlerden temizlenerek girilecek. Böylece Türkiye’nin Afrin’e olan sınırına asker köprüsü kurulacak. Sınır hattı boyunca Türk askerinin hakim olması sağlanacak. Bu şekilde Hatay Reyhanlı ve Kilis teröristlerin roket menzillerinin dışına çıkartılmış olacak. Aynı zamanda Afrin merkezine doğru kıskaç daraltılacak. Kelepçe taktiğiyle Afrin’i YPG’den arındrma harekatında finale doğru adım adım ilerlenmesi planlanıyor.   

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:05
  1. ÖSO
  2. TSK
  3. Zeytin Dalı Harekatı
  4. Burseya Dağı
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