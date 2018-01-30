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Afrin'de Mehmetçik'e hain tuzak!

Afrin'de terör örgütlerini temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı esnasında askerlerimiz taş süsü verilmiş mayın buldu.

30 Ocak 2018 Salı 14:18
Afrin'de Mehmetçik'e hain tuzak!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı askerler ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri Afrin’e yönelik düzenlenen operasyon 11. gününe girdi. TSK ve ÖSO askerlerinin havadan ve karadan yaptığı operasyonlar sonucunda Afrin’e emin adımlarla ilerleme sürerken, 9’uncu günde stratejik öneme sahip Burseya Dağı teröristlerden arındırıldı. Türk askeri ve ÖSO askerleri Suriye’nin Haliliye köyünü de teröristlerden arındırdı.

TAŞ SÜSÜ VERİLMİŞ MAYIN

 İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre, Askerlerin dikkatli şekilde yaptığı temizlikte birbirinden ilginç el yapımı patlayıcılar (EYP) ele geçirildi. Askerlerin dikkati sonucunda teröristlerin taş süsü verdikleri ve köpük içerisine yerleştirdiği mayın ele geçirildi. Mayınların DEAŞ tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. DEAŞ ile YPG/PKK'nın ortaklığı da bir kez daha gözler önüne serildi. ele geçirilen mayın imha edildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 14:18
  1. taş süsü verilmiş mayın
  2. mayın
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