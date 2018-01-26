Afrin'de Mehmetçiğe hain tuzak!

Afrin’in teröristlerden temizlenmesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda 6. gün geride kaldı. İlçenin batı kesimindeki dağlık arazide yoğun yağış ve sis, muharebe olanaklarını oldukça zorlaştırıyor. Zırhlı araçların geçişi için birkaç gündür açılan yollarda çöküntü, su birikintisi ve bozulmalar meydana geldi. Ekipler yolları sağlamlaştırma çalışmalarına hız verdi. Yaşanan güçlüklere rağmen birçok bölgede operasyonlar başarıyla yürütülüyor. Savaş uçakları, obüsler, silahlı İHA ve tanklar belirlenen noktaları sürekli vuruyor. Önceki gün ilk kez yurtdışı bir operasyona katılan milli ATAK helikopterleri ise dün yine kullanıldı. Havalanan iki adet ATAK helikopteri, teröristleri vurduktan sonra güvenle yurda döndü. Araziye dağılmış komando birlikleri ise yoğun bir temizlik operasyonu yürütüyor. “Kırsaldaki çatışma alanlarında her yer ceset dolu” diyen ÖSO komutanlarının verdiği bilgiye göre PKK, ölüleri araziden toplama gereği bile duymuyor.

CANLI BOMBA HAZIRLIĞI

Bütün noktalarda Mehmetçik ve ÖSO karşısında tutunamayan PKK, Kandil’den gelen talimat doğrultusunda yeni planlarını da devreye soktu. Teröristler, Afrin güneybatısındaki Cinderes kırsalında Türkiye sınır hattına doğru yeni tüneller açmaya başladı. Sınır bölgesindeki birliklere tünelleri kullanarak ani saldırılar planlayan PKK/PYD üyeleri, bir yandan da sınırda konuşlu kamplara yönelik canlı bomba saldırısı hazırlığına girişti. Örgüte intihar eylemleri için DEAŞ’lı teröristler destek vereceği belirtiliyor.

ZEHİRLİ YEMEK TALİMATI

Afrin’de yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu sinsi bir tuzak daha ortaya çıkarıldı. PKK bölgedeki bazı köylerde halka ‘zehirli yemek’ talimatı verdi. Köylülerden, Özgür Suriye Ordusu savaşçılarına ‘ikram’ görüntüsü altında içine zehir katılmış yemek göndermelerini isteyen teröristlerin bu talimatı, güvenlik birimlerince fark edildi. Bu nedenle sahadaki birliklere, “Türkiye’den gönderilenler hariç, tüm ikramları geri çevirin” emri verildi. Bunun yanında özellikle ilçe batısındaki yüksek rakımlı arazide tutunamayan PKK, Amanos dağlarını gözden çıkardı. PKK, Afrin dışında ikinci savunma hattı kurma kararı aldı. Yerleşim birimlerinde bu yönde konuşlanan teröristler, her biri gözetleme noktasına çevrilmiş evlere ‘canlı kalkan’ olarak kullanmak üzere sivilleri yerleştiriyor. (Yeni Şafak)