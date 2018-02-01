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Afrin'de kritik gelişme! İki bölge birleşti

TSK ve ÖSO'nun düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Ali Kar ve Zara bölgeleri ele geçirildi. Böylelikle kuzey cephesinde Şeyh Obası'ndan Şinkal'e kadar olan kısım birleştirilmiş oldu.

01 Şubat 2018 Perşembe 12:22
Afrin'de kritik gelişme! İki bölge birleşti

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Bülbül beldesinin kuzeyinde yer alan Ali Kar köyünü PYD/PKK'lılardan arındırdı.

Ali Kar köyünün alınması ile daha önce ele geçirilen Suriye-Türkiye sınırındaki Şenkal köyü ve çevresi ile Zehran bölgesi birbirine bağlanarak, Bülbül belde merkezinin kuzeyinde geniş bir hat PYD/PKK’dan alınmış oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı,Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 12:22
  1. TSK
  2. ÖSO
  3. darmık dağı
  4. Şeyh Obası
  5. Şinkal
  • Osmanlı1453Osmanlı14537 dk önce
    Evliyaullah'dan Allah'ın izni ile himmet istenmeli, salih cinler ise istihbahratda kullanilip gizli bilgilere ve gediklere saklanan keskin nişanciların yerleri tesbit edilmeli. Sefer bizim zafer Yüce Allah'ın
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