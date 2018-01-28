Afrin'de kirli ittifak! PYD için bakın ne yaptı

TSK destekli Suriyeli muhalifler dün Afrin'in batısındaki Raco beldesini ele geçirmek için büyük önem atfedilen 740 numaralı tepeyi teröristlerden temizledi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Esad rejimine çağrıda bulunarak militan desteği isteyen PKK'ya bu destek kısmen geldi. Rejim ordusu içinde sayıları çok olmasa da bazı küçük grupların Türk askeriyle savaşmak üzere Afrin'e geçtiği belirtiliyor.

YPG BOZGUNA UĞRUYOR

Afrin'in teröristlerden temizlenmesine yönelik 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Bölgede birkaç gündür etkili olan yoğun sisin bir nebze dağılması ve yağışların da durmasıyla birlikte Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri yeniden atağa kalktı. Öncelikle Türkiye sınırına yakın noktalar boyunca Afrin içerisinde 10 kilometre derinliğinde 'temiz hat' oluşturmak için taarruz eden birlikler, PKK/PYD'li teröristlere büyük bozgun yaşatıyor. TSK destekli Suriyeli muhalifler dün Afrin batısındaki Raco beldesini ele geçirmek için büyük önem atfedilen 740 numaralı tepeyi teröristlerden temizledi. ÖSO'nun aldığı köyde teröristlerin inşa ettiği betonarme mevziler ise dikkat çekti.

İKİ BELDENİN DİBİNDELER

Raco beldesine operasyonun her an başlayabileceği belirtiliyor. Üç noktadan kuşatılan Raco ile birlikte Afrin kuzeyindeki Bülbül beldesinin dibine kadar gelen güvenlik güçleri, burayı da PKK'dan temizleyecek. Yani Afrin'de 'şehir savaşı' anlamına gelecek çatışmaların bugün itibariyle başlaması bekleniyor.

Bu arada Afrin kuzey ve doğusundaki dağlık kesimde operasyon yürüten Mehmetçik, batıdaki Tel Rıfat ve güneydeki İdlib'den de yeni cepheler açma hazırlığı yapıyor. Sahadan alınan bilgilere göre Tel Rıfat-İdlib arasındaki koridor yoğun bombardıman ve kara operasyonuyla birlikte terör örgütünün geçişine kapatılacak. Bunun için hazırlıkların tamamlandığı söyleniyor. Sözkonusu harekât gerçekleşirse Afrin'deki teröristlerin Esed'in elindeki Halep'le bağlantısı da kesilmiş olacak.

REJİMDEN DESTEK GİTTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Esed rejimine çağrıda bulunarak militan desteği isteyen PKK'ya bu destek kısmen geldi. Rejim ordusu içinde sayıları çok olmasa da bazı küçük grupların Türk askeriyle savaşmak üzere Afrin'e geçtiği belirtiliyor. Rejimin istihbarat kurumu el-Muhaberat'ın şefi Ali Memlük'ün son günlerde PYD'nin sorumlularından Sıpan Hemo ile temas kurduğu öğrenildi. Zaten PKK, Afrin'i Esed'den çatışmasız teslim aldığı 2012'den beri kentte el-Muhaberat'a bağlı istihbarat binasına bir zarar vermedi. Esed'in adamlarının Afrin'de zaten PKK'lılarla birlikte yıllardır çalışmakta olduğu biliniyor.