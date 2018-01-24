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Afrin'de 'kalıcı' plan için kritik tarih 20 Şubat

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 'kalıcı plan' için hedefler tek tek imha ediliyor. TSK, 20 Şubat'a kadar bölgede 4 kalıcı gözlem üssü kurmayı planlıyor. İşte o detaylar..

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:55
Afrin'de 'kalıcı' plan için kritik tarih 20 Şubat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ÖSO birliklerinin Afrin harekatında ilerlemesi devam ederken Türkiye'den bölgede kalıcı üsler kurmayı planladığı belirtiliyor.

Kritik tarih 20 Şubat

Habertürk'te yer alan habere göre; Afrin harekatında genel tabloya dair yeni bilgiler geliyor. Buna göre ilk etapta hedef 135 km'lik hatta örgütün hedefini koparmak. 20 Şubat'a kadar da 4 kalıcı gözlem üssü kurulması planlanıyor.

Ayrıca sivillerinde tahliyesi için üç koridorun açılması da planların arasında.

Yatay ilerleme

Dün akşam itibarıyla 22 köyü kontrol altına alan ve güvenli hale getiren TSK, 8 km’lik derinlemesine operasyonu son 48 saatten bu yana yatay yönde devam ettiriyor. Son 2 günde alınan ceplere 190’ı aşkın sızma girişimini engelleyen askerler, boş bırakılan bölgelerdeki her hareketliliği takip ediyor ve örgütün kontrol kapasitesini engellemeye çalışıyor.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:55
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