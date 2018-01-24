Afrin'de 'kalıcı' plan için kritik tarih 20 Şubat
TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 'kalıcı plan' için hedefler tek tek imha ediliyor. TSK, 20 Şubat'a kadar bölgede 4 kalıcı gözlem üssü kurmayı planlıyor. İşte o detaylar..24 Ocak 2018 Çarşamba 16:55
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ÖSO birliklerinin Afrin harekatında ilerlemesi devam ederken Türkiye'den bölgede kalıcı üsler kurmayı planladığı belirtiliyor.
Kritik tarih 20 Şubat
Habertürk'te yer alan habere göre; Afrin harekatında genel tabloya dair yeni bilgiler geliyor. Buna göre ilk etapta hedef 135 km'lik hatta örgütün hedefini koparmak. 20 Şubat'a kadar da 4 kalıcı gözlem üssü kurulması planlanıyor.
Ayrıca sivillerinde tahliyesi için üç koridorun açılması da planların arasında.
Yatay ilerleme
Dün akşam itibarıyla 22 köyü kontrol altına alan ve güvenli hale getiren TSK, 8 km’lik derinlemesine operasyonu son 48 saatten bu yana yatay yönde devam ettiriyor. Son 2 günde alınan ceplere 190’ı aşkın sızma girişimini engelleyen askerler, boş bırakılan bölgelerdeki her hareketliliği takip ediyor ve örgütün kontrol kapasitesini engellemeye çalışıyor.