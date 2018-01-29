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Burseya temizlendi...Sırada Raco ve Cinderes var

Başta Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid olmak üzere PKK işgalindeki dağlık kesimi tamamen temizlemek isteyen Mehmetçik ve ÖSO’nun, ‘ilk şehir savaşı’ niteliğinde olacak harekâtı bugün başlatması bekleniyor. Afrin’in Hatay tarafındaki batı cephesi de bugünden itibaren hareketlenecek.

29 Ocak 2018 Pazartesi 07:40
Burseya temizlendi...Sırada Raco ve Cinderes var

Afrin’in Hatay tarafındaki batı cephesi de bugünden itibaren hareketlenecek. Başta Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid olmak üzere PKK işgalindeki dağlık kesimi tamamen temizlemek isteyen Mehmetçik ve ÖSO’nun, ‘ilk şehir savaşı’ niteliğinde olacak harekâtı bugün başlatması bekleniyor. Ali Bekki köyü ve 740 numaralı tepeyi önceki gün ele geçiren güvenlik güçleri, kritik Raco beldesini her yandan kuşattı. Raco’nun ardından sırada Cinderes ve Şeyh Hadid beldeleri var.

Savaş uçakları dün günboyu Raco ve Cinderes beldelerinde örgüte ait sığınak ve mevzileri vurdu. Ayrıca mini insansız hava araçları ‘uçangöz’lerle keşif faaliyeti devam ediyor. Cinderes, Afrin’e uzanan düz vadi olması açısından Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilerleyen safhaları için önem taşıyor. Yine kuzeyde kuşatma altında bulunan Bülbül beldesinin de önümüzdeki günlerde alınmasıyla birlikte PKK, sınır hattında işgal ettiği bütün noktaları kaybetmiş olacak. Son operasyon ise Afrin kent merkezine yönelik gerçekleştirilecek.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 07:40
  1. Afrin
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. burseya
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