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Afrin'de ilk köyü alan Mehmetçik, Türk bayrağını göndere çekti

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Türk bayrağının Afrin'deki ilk köyün alınmasının ardından göndere çekildiği iddia edildi. İşte o görüntüler...

21 Ocak 2018 Pazar 20:10
Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 20:10
  1. Afrin Operasyonu
  2. TSK
  3. Mehmetçik
  • Kadir bashoruz Kadir bashoruz 30 dk önce
    Hayalimiz gercek oldu dusman belasini buldu
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