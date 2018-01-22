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Afrin'de ilk kez kullanılıyor! Tamamen Milli...

TSK'nın Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk kez yeni geliştirilmiş teknolojilerle Milli İHA'lar da görev yapıyor.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:51
Afrin'de ilk kez kullanılıyor! Tamamen Milli...

Türk Sihalı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başlattı. Mehmetçik terör yuvaları bir bir yok ederken teröristler kaçacak yer arıyor.

TSK'nın harekatta kullandığı envanterinde ise Milli İHA'lar önemli yer kaplıyor. Afrin harakatında ilk kez yeni geliştirilmiş tekonolojilerle Milli İHA'lar da görev başında.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni geliştirilen İHA'ların fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar, attığı tweette paylaştığı fotoğrafla birlikte "İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 08:51
  1. Türk Sihalı Kuvvetleri
  2. Afrin
  • AnkaraliAnkarali1 sa önce
    Bu ne laaaa...Askerligini yapmamis Bilal oglan, askeri harekati izliyor..ne bicim ülke olduk biz ya laaaa...KAckini kickini hepsi askeri harekat uzmani kesildi ya basimiza...Ulenorda bu karda kista savasan asker anakuzulari, senin gibi asker kacagi degil...Yazik ki ne yazik...
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