Afrin'de ilginç hareketlilik
Gazeteciler, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden, terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altında bulunan Afrin'deki değişiklikleri izledi.16 Ocak 2018 Salı 19:03
Sınırın karşı tarafında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının kullandığı mevzilerde önceden görülen örgütü simgeleyen bez parçalarının Afrin'e olası harekat öncesi yerinde olmadığı gözlendi.
BAYRAK DİREKLERİ BOŞ, RUS BAYRAKLARI DA KALDIRILMIŞ
Yaklaşık 5 ay öncesine kadar 5 Rus bayrağının görülebildiği bölgede şu sıralar sadece bir Rus bayrağının dalgalandığı görüldü. Bölgede daha önce bayrakların asıldığı direklerin ise boş durduğu objektiflere yansıdı.
BETONDAN GÖZETLEME KULELERİ İNŞA EDİLMİŞ
Öte yandan, örgütün işgali altındaki bölgede özellikle tepedeki hakim noktalara betondan gözetleme kulelerinin inşa edildiği görüldü.
KULELERİN ETRAFINDA SİLAHLI KİŞİLER DOLAŞIYOR
Yerel kaynaklar, söz konusu kulelerin yaklaşık 2-3 aylık çalışmalar sonucu inşa edildiği bilgisini verdi. Yer yer mevzilerin de kazıldığı kulelerin çevresinde silahlı kişilerin dolaştığı gözlendi.
AA