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Afrin'de ilerleyişin önündeki tek engel!

Zeytin Dalı Harekâtı’nda birlikler sınır bölgesinde 10 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturmaya yoğunlaştı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 20:01
Afrin'de ilerleyişin önündeki tek engel!

Mehmetçiğin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda 7. gün geride kaldı. PKK’lı teröristleri temizlemek için Afrin’de 12 kilometre derinliğe kadar ilerleyen birlikler, 25’ten fazla stratejik noktada kontrolü sağladı. Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi açıklamasında ise bu rakam ‘en az 343’ olarak ifade edildi. ÖSO kaynaklarına göre ise gerçek rakamın ‘en az 3 katı’ olduğu Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 120 kilometrelik Afrin sınırı boyunca 7 ayrı noktadan giriş yapan birlikler, Burseya ve Der Ballut arasında kalan hatta 12 kilometre derinliğe kadar indi.

İLERLEYİŞİN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL SİS

TSK-ÖSO ittifakının ilk hedefi, koridor boyunca 10 kilometrelik kuşağı tek parça haline dönüştürerek PKK’yı bu alandan tamamen temizlemek. Bu hedefin önündeki tek sorun ise, görüş mesafesini günlerdir neredeyse sıfıra indiren yoğun sis.

İLK KUŞAK TAMAMLANINCA...

Yapılan plana göre Burseya Dağı’ndan başlayarak kuzeye yönelen 10 km derinliğindeki hat, Kilis karşısına düşen Bülbül’ü de içine alarak Hassa’nın Suriye kesimine ilerleyip Şinkal-Semalkan- Raco istikametinde ilerleyecek. Afrin batı hattından güneye doğru Şeyh Hadid ve Cinderes de temizlendikten sonra İdlib sınırında kalan kuşak da PKK’dan arındırılacak. Böylelikle Afrin’in dağlık kesiminde operasyonlar büyük oranda tamamlanmış olacak. Bu etaptan sonra Mehmetçik ve ÖSO, Afrin merkeze doğru hızla taarruza geçecek. Bölgede yoğun sisin dağılmasının ardından operasyonların da daha seri bir hâl alması bekleniyor.

İŞTE ELE GEÇİRİLEN YERLER

İşgalci terör örgütünden ilk ele geçirilen Şinkal köyüne ek olarak Abudan, Halil, Haftaru, Şeyh Horoz, Korani, Obasoğlu, Adamanlı, Karababa, Ömer Uşağı, Siryetel, Hamam, Burseya, İzaa, Basufan ve Karni köyleri PKK unsurlarından temizlendi. Afrin genelinde Baflune, Katma, Kensafra, Halvaniye, Meydanki, Kefer Cenne, Şara, Cinderes, Halubiyye, Kestel,Raco, İkidam TSK’nın nokta atışlarıyla vurulan hedefler arasında yer aldı. Afrin’den doğuya uzanan Tel Rıfat, Ayn Dakne, Minnığ, Maranaz, Deyr Suvan, Muşerife de Türk savaş uçakları ve kara birliklerinin bombaladığı diğer terör merkezleri oldu.

DOĞU'YU DA VURUYORUZ

Afrin’de operasyonlar kararlılıkla yürütülürken, buradaki muharebelere paralel olarak Cerablus doğusundan Irak’a sınırına uzanan terör hattı boyunca 14 PKK mevzisi de havadan ve karadan vuruldu. Sınır güzergahında PKK işgalindeki bölgelere yapılan atışlar sonucu en az 9 terörist öldürüldü. Karkamış, Nusaybin, Suruç ve Akçakale sınır bölgelerine taciz atışlarında bulunan teröristlere misliyle karşılık verildi. Teröristlerin saldırılarında 2 asker yaralanırken bazı evler ve kamu binaları ise zarar gördü. Savaş uçakları ve topçu bataryaları, sınırın diğer tarafında örgütün silah ve lojistik depoları ile eğitim kamplarını vurdu. Fırat Kalkanı bölgesinden başlayarak doğu sınır hattında vurulan noktaların Seyyade, Süluk, Malikiyye, Zor Mağar, Tel Abyad, Ras’ul Ayn, Arima, Umm Calud, Şuyuh, Ayn Duvvar gibi yerleşim birimleri olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 20:01
  1. afrin
  2. sis
  3. suriye
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