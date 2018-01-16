'Afrin'de iki müttefik karşı karşıya gelecek!'

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Afrin kentine her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı açıklamayı bir başyazısında yorumladı.

NATO'DA ÇÖZÜLMESİ GEREKİR

Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak 'Orta Doğu'daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceğini' savunan gazete, farklılıkların NATO içinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

"KÜSTAH CÜMLE!"

Küstahça "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de ateş ile oynuyor" cümlesiyle başlayan başyazıda, Erdoğan'ın sözünü ettiği operasyonu gerçekleştirmesi takdirinde 'iki müttefik olan Türkiye ve ABD'nin karşı karşıya geleceği' uyarısı yapıldı.