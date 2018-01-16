Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Afrin'de iki müttefik karşı karşıya gelecek!'

The Times gazetesi Afrin’e yönelik operasyon hazırlığını baş yazısına taşıdı ve bu operasyonun ABD ve Türkiye'yi karşı karşıya getireceğini yazdı.

16 Ocak 2018 Salı 11:53
'Afrin'de iki müttefik karşı karşıya gelecek!'

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin Afrin kentine her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı açıklamayı bir başyazısında yorumladı.

NATO'DA ÇÖZÜLMESİ GEREKİR

Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak 'Orta Doğu'daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceğini' savunan gazete, farklılıkların NATO içinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

"KÜSTAH CÜMLE!"

Küstahça "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de ateş ile oynuyor" cümlesiyle başlayan başyazıda, Erdoğan'ın sözünü ettiği operasyonu gerçekleştirmesi takdirinde 'iki müttefik olan Türkiye ve ABD'nin karşı karşıya geleceği' uyarısı yapıldı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:53
  1. Afrin
  2. afrin operasyon
  3. Amerika
  4. Türkiye
  5. NATO
  6. The Times
  • avcı demiravcı demir20 dk önce
    ABD müttefik değil.enbüyük düşman.biz çoookkk iyi biliyoruz.Büyük şeytanı.
  • ihsanihsan34 dk önce
    times onu diyeceğine müttefikliği abd bozuyor desenya
  • DirilişDiriliş36 dk önce
    Ne zamandan beri coni keferesiyle müttefiktik bugün karşı karşıya gelecekmişiz
  • MehmetMehmet51 dk önce
    Rabbim ordumuza yardım etsin...
  • ramazanramazan1 sa önce
    ne yapalim karsi karsiya gelirsek..bizim varolus mucadelemiz...bizim allahimiz var..sizin neyiniz var....ahmaklar...
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    Abd ile SICAK SAVAŞ Başlarsa İlk İncirlik kapatılmalı, sonra ilk hedef uçak gemisini bastıralım.
  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Ulan köpek soyları gelirsen ne olacak. Esasından bir çok gavur oğlu gavur geberteceğiz. Tabi ki bunlar korkudan karşımıza çıkamayacaklardır. Şimdiden tabanları yağlamışlardır bile.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'den Rusya'ya gözdağı! Tarih verdiler
  1. ABD'den Rusya'ya gözdağı! Tarih verdiler
  2. Hulusi Akar çok sert çıktı: Müsaade..
  3. İsrail: Yeni bir çağ başlıyor
  4. Siyasi parti lideri öldürüldü
  5. Fenerbahçe'den yılın transfer takası..
  6. Terör örgütü paniğe kapıldı, sosyal..
  7. Erdoğan'dan son dakika açıklaması
  8. Cenk Tosun'un takım arkadaşı..
  9. Vatan Şaşmaz cinayetinde şok eden itiraf
  10. Flaş gelişme!Yeni transfer Türkiye'ye..
  11. Martin Luther King’in çocuklarından..
  12. Dev maçta büyük panik! Tribünler..
  13. Savaş hazırlığı mı yapıyor? Mega..
  14. Reformlar sonrası Suudi Arabistan'ı..
  15. Fenerbahçe'den,Galatasaray'a yılın..
  16. İran'dan ABD'ye sert tepki:..
  17. İran'dan çok sert açıklama:..
  18. Trabzonspor ile Başakşehir arasında..
  19. Terör kamplarını ABD bayrakları süslüyor
  20. Burak Yılmaz'dan Beşiktaş beğenisi
Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...
ÖSO yetkilisi Erdoğan'ın sözleri sonrası...