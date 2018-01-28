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Afrin'de görev yapmak isteyen emekli doktor için tank atışı

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak isteyen ve CİMER'e başvuruda bulunan emekli doktor Op. Dr. Dursun Bostancı'ya duydukları minneti göstermek isteyen Mehmetçik, tank atışı yaptı

28 Ocak 2018 Pazar 16:32
Afrin'de görev yapmak isteyen emekli doktor için tank atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ile kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'dan itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı. Harekat sonrasında birçok ilden çoğu vatandaş askerlik şubelerine başvurarak Afrin bölgesine gitmek istedi.

AFRİN HAREKATI'NA DESTEK İÇİN CİMER'E BAŞVURU

İHA'nın haberine göre, Sakarya ilinde emekli bir Genel Cerrah uzmanı ise, 24 saat uykusuz kalarak ameliyat yapabilecek güçte olduğunu belirterek, Afrin harekatına katkıda bulunmak için CİMER'e başvurdu. Sakaryalı Cerrah Op. Dr. Dursun Bostancı yazdığı dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanım, daha önce CİMER'den müracaat ettim. Türk Kızılay'ına da yazdım. Genel Cerrahi Uzmanı doktorum. Harp cerrahisi konusunda bilgi sahibiyim. Emekli oldum ama hala 24 saat uykusuz ameliyat yapabilecek güçteyim. Silahlı kuvvetlerimizin Suriye'de yapmış olduğu harekata beden ve mesleki olarak da katkı da bulunmak, destek vermek istiyorum. Doğuda Korucular görevlendiriliyor. Herhangi bir ücret, maddi, siyasi beklentim yoktur. Yol paralarımı ve kişisel olacak masraflarımı da kendim karşılarım. Bu taktirde gönüllülük olacağı kanaatini taşımaktayım."

"TANK ATIŞINI AFRİN'DE GÖREV YAPMAK İSTEYEN DOKTOR İÇİN YAPTILAR"

Afrin'de görev yapmakta olan askerler ise doktorun çağrısına karşılık vermek ve duydukları minnettarlığı göstermek amacı ile bir video çekerek Op. Dr. Bostancı'ya gönderdi. Videoda görev başındaki Mehmetçiğin tank atışını Dr. Bostancı'ya armağan ederek atışı yapmaları dikkatlerden kaçmadı. Terör mevzilerini top atışına tutan askerler çektikleri videoda, "Sakaryalı Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Dursun Bostancı, yapmış olduğunuz şerefli, onurlu ve gurur verici davranıştan dolayı size minnettarız. Bu atış sizin için" diyerek Sakaryalı Cerraha teşekkürlerini iletmiş oldular.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 16:32
  1. AFRİN
  2. EMEKLİ
  3. TANK ATIŞI
  • Fuat YıldızFuat Yıldız29 dk önce
    Sakaryalı hemşerimizsayın doktor Dursun beyitebrik ederim Rabbim razı olsun
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