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Afrin'de ele geçirilen tünel ve hendekler askerleri bile şaşırttı

Tünel ve hendekler üst aklın işi... İnsan boyunda uçak korunma çukurları ve hendekleri var. Hendeklerin hepsi birbiriyle bağlantılı. İşte Afrin'de ele geçirilen YPG mevzileri...

26 Ocak 2018 Cuma 08:26
Afrin'de ele geçirilen tünel ve hendekler askerleri bile şaşırttı

Terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Afrin'de betonerme tünelleri ve onunla bağlantılı kaçış hendekleri ele geçirildi. Bir terör örgütünün tek başına planlayıp yapamayacağı nitelikteki tünel ve hendekler, örgütün bir üst akıl tarafından yönlendirildiğini de ortaya koydu. Düzenli bir ordunun yapabileceği nitelikte olduğu görülen tüneller, topraktan değil inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarmeden oluşuyor. Havadan yapılan bombalamalara karşı yapıldığı düşünülen betonerme tünellerin içinde, tüfekle ateş edebilmek için duvarda mazgallar da bulunuyor. Tünellerle bağlantılı olarak da kepçeyle açılmış olduğu düşünülen, 2 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde hendekler de mevcut. Bu hendeklerin aldığı pozisyonun ise, karşıdan yapılacak saldırılara karşı başarılı şekilde kurgulandığına dikkat çekiliyor. PYD-YPG'ye binlerce TIR silah yardımı yapan ABD'nin, mevziler için örgüte yardımcı olduğu şüphesi akıllara geliyor. (SABAH)

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 08:26
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