Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin'de ele geçirilen silahlar teşhir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütünden ele geçirilen silahları paylaştı.

02 Şubat 2018 Cuma 09:23
Afrin'de ele geçirilen silahlar teşhir edildi

TSK'dan yapılan açıklamada, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait ele geçirilen muhtelif tipte silah ve mühimmatın listesi şöyle açıklandı:

" 1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Keskin nişancı tüfeği, 3 adet Tabanca, 1 adet Anti tank mayını, 2 adet El bombası

3 adet Dürbün, 2 adet El telsizi,15 adet Şarjör, Çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı."

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 09:23
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. PKK/KCK/PYD-YPG
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ilde şok görüntü! Böyle çıkardılar...
    1. O ilde şok görüntü! Böyle çıkardılar...
    2. Münbiç'teki teröristler bakın kime..
    3. Ünlü sunucuya domuz gribi teşhisi..
    4. Hürriyet kendi kendini yalanladı
    5. Vodafone kesintisiz büyüyor
    6. Heniyye, ABD'ye karşı direniyor!
    7. Erdoğan o teklifi geri çevirdi: Olur..
    8. TSK öldürülen terörist sayısını..
    9. Şirket kurma işlemleri 7 adımdan teke..
    10. Evgör Mobilya bayilikler verecek
    11. BiP ile para gönderme devri başladı
    12. Şimşek açıkladı: Panda bond`lar geliyor
    13. İşte en düşük işsizlik maaşı
    14. İhracatta dijital devrim
    15. O ülkede 'Dünya Başörtülüler Günü'..
    16. Reuters haber ajansı son dakika..
    17. Üniversiteden Ar-Ge projesi
    18. Köşeye sıkışan PKK 900 çocuğu kaçırdı!
    19. Sağlık çalışanına 5 müjde
    20. Fidel Castro'nun oğlu intihar etti
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap